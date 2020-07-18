33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила ярким образом в нескромном наряде

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, сделанными во время вечеринки по случаю 15-летия программы "Світське життя" с Екатериной Осадчей.

Каменских предстала в черном боди и лосинах с прозрачными вставками в самых пикантных местах, а также пышной накидке розового оттенка. Настя собрала волосы в высокий хвост и нанесла смоки-макияж.

На одном из фото певица эффектно уселась на капот автомобиля, окруженная клубами дыма. Настя соблазнительно выгнула спинку и кинула в сторону дерзкий взгляд.

"Поздравляю @svitsketv с 15-ти летием! 😘 Была рада посетить такую классную вечеринку в честь этого события, поздравить любимую @kosadcha, команду «Світського Життя» и подарить им свои #Elefante и #Обіцяю 🥰🐘 Было нереально круто 🔥", - подписала красотка кадры.

Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты:

"Настя совершенство"

"Какая красотка😍"

"Какая женщина, я наверно подумаю о смене ориентации, ты чистый кайф, горячая Анастейша 🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"Не могу ❤️ просто налюбоваться ❤️"

"Без белья правда"

"Вы как всегда Фееричны!👏"

"Сама Джей Ло бы позавидовала Вам ❤️"

"Очень красивый наряд)))"

Ранее мы сообщали, Каменских потрясла оригинальным видео, на котором как будто бы выпрыгнула из бассейна, при чем оставшись абсолютно сухой. Девушку назвали "ведьмой" из "Вия".

"😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰"; "Ведьма 👹"; "Ой, мне это напомнило ведьму из фильма "Вий"; "Откуда такая краса", - комментировали пользователи.

Напомним, Каменских довела до экстаза божественными формами в тесном топике: "Просто кайф"

Как сообщала Politeka, Каменских «во всеоружии» сверкнула безупречным видом, украинцы в восторге: «Повезло Потапу!»

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