Знаменитая украинская певица Настя Каменских восхитила аппетитными формами рядом с супругом

После того, как пара объявила о своих отношениях, певица с артистом принялась активно публиковать яркие снимки из отдыха, из жизни дома и рассказывать о секретах успешных отношениях. Сам Потап старается показывать личную жизнь редко, однако всегда хвастается жаркими кадрами с Настей на отдыхе и этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз певец опубликовал насвоей странице в социальной сети Инстаграм яркое фото.

Свой выходной день пара проводит по-простому, устраивая пикник и нежась на солнце. На новом фото Потап позировал с обнаженным и мокрым торсом лежа на полотенце на траве, в то время на заднем фоне видно, что рядом сидит Настя в ее модном бикини с кружевом и наслаждается солнечными лучами. Также рядом с супругами находится и их домашняя любимица Мими.

"У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель. #дом Home Chillin", - подписал снимок Потап, получив сотни комментариев в ответ.

Вот что ответили фанаты:

"Какие же вы красивые 😍😍😍😍😍😊😊😊", "желаю вам третьего человечка❤️", "Божечки😍😍😍", "Лучшие😍", "Зайки🤩🥰🥰❤🖤💜🧸💎", "Всегда троём!🔥💣🌹🤟👏👌❤️🍀", "Такие милыеее🤗🤗🤗❤️❤️🤩", "Очень красивая Настя!!!!! Очень", "Да, жарко сегодня,не обгорите 🤗, приятного отдыха 👏", "Family, третий никогда не лишний❤️❤️🤩🤩❤❤🖤🖤💜💜🤗🤗".

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть