33-летняя украинская певица Настя Каменских показала новое фото в домашней обстановке

Каменских не только популярная певица и жена Потапа, но и достаточно успешный блогер, за жизнью которой наблюдают свыше 5 миллионов подписчиков в соцсети Инстаграм, передает Politeka.net.

Артистка регулярно делится с поклонниками советами и анонсами новых песен, а также публикует личные фотоснимки, сделанные как во время светских мероприятий, так и в домашней обстановке. Последний кадр именно такой.

Настя решила показать, как начинается ее субботний день. На фото она позирует в полуоборот, выставив напоказ свою выдающуюся пятую точку. Также на ее лицо минимум косметики.

«Субботнее утро - особенное 💙

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Такое чувство, что время немного замедляется. И хочется подольше понежиться в кровати, неторопливо завтракать и долго пить кофе на свежем воздухе, мечтая о чём-то своём ☺️

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А как там ваше утречко? 🌞

Во сколько проснулись сегодня?», - обратилась она к своим поклонникам.

В свою очередь фанаты не остались в стороне и моментально отреагировали на снимок певицы. Они пожелали ей хорошей субботы, а также отметили, что выглядит Настя потрясающе.

Ранее мы сообщали, Каменских потрясла оригинальным видео, на котором как будто бы выпрыгнула из бассейна, при чем оставшись абсолютно сухой. Девушку назвали "ведьмой" из "Вия".

"😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰"; "Ведьма 👹"; "Ой, мне это напомнило ведьму из фильма "Вий"; "Откуда такая краса", - комментировали пользователи.

Напомним, Каменских довела до экстаза божественными формами в тесном топике: "Просто кайф"

Как сообщала Politeka, Каменских «во всеоружии» сверкнула безупречным видом, украинцы в восторге: «Повезло Потапу!»

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