Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в летнем образе

На фото Настя позирует в легком белом платье с черными узорами. Каменских стояла без обуви на берегу водоема. На втором фото девушка развернулась боком к камере и выгнула соблазнительно ногу. На третьем снимке звезда взялась руками за волосы и отвела взгляд от камеры. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мать-природа. Люблю мою Украину", - написала Настя.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавица, хорошая девушка", "Прямо чика", "Солнышко", "Эх, Настя", "Красивая очень", "Лесная фея", "Красотка. Исключительная красавица", "А Настя на фотках почала одеваться:)", "Анастасия - настоящая богиня!просто огонь", "21 секунда назад а чего добился ты?:3", "Лапочка".

Сообщалось, что украинский рэпер Потап показал себя во время предстоящего завтрака.

Артист похвастался желтым арбузом в руках, подняв его у лица. При этом были видны его голые плечи и грудь. Потап улыбался, он выглядел довольным и свежим.

Также рэпер показал, что приготовлено на столе к завтраку ему и его супруге Насте Каменских. Можно заметить несколько яиц, овощи, колбасу и много чего другого.

Напомним, беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики

А еще Politeka писала, что Каменских в кружевном бикини соблазнила Потапа на семейном пикнике

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Каменских в коротеньких шортах призналась, чего хочет больше всего



