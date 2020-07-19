Ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева предстала в невероятно стильном образе

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала фото обложки номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar, передает Politeka.net.

В кадре Костромичева позирует в стильном голубом костюме украинского бренда CHAKSHYN, который создает женскую одежду с элементами мужского нардероба, и такого же цвета рубашке. Девушка сидит в светлом кресле, которое плывет по озеру, с босыми ногами.

При этом стилисты подчеркнули скулы модели, а ее острый выразительный взгляд придал снимку элитарность и строгость. Длинные волосы красотки зачесаны назад.

«Как же это стильно! Алла ❤️», «вау😍 вы как всегда невероятная😍👍», «Это просто фантастическая обложка💙», «Алла очень красивая», «Алла, ты волшебная♥️ вышло так круто!», «Хорошее фото, но у меня ассоциация с западенцами: когда у них был паводок и затопило жилье», – пишут под фотографией фолловеры модели.

Ранее мы рассказывали о том, что Алла Костромичева поделилась «закулисьем» статуса жены очень богатого человека.

Как известно, 34-летняя модель замужем за итальянским миллионером Джейсоном Капоне, в браке с которым она родила 16 ноября 2015 года сына Сальваторе. Пара живет в центре Нью-Йорка в достатке, однако эта жизнь не настолько безоблачна, как многим может показаться.

По словам Аллы, ее супруг является карьеристом и ни дня не может обойтись без телефона

«На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех. Он работает всегда, это тоже очень раздражает - какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса», – призналась она.

Модели понадобилось немало времени, чтобы принять это как должное. По ее словам, если бы муж столько не трудился, семья бы не жила в центре Нью-Йорка, а ребенок не ходил бы в лучшую частную школу.

Мы также писали, что Алла показала на видео в соцсети свою фигуру и поиграла с мячом. На кадрах Алла стоит в лосинах и черном топе стоит босыми ногами на песке. Красотка играла с другими людьми в пляжный волейбол, поэтому волосы собрала в хвост, чтобы они не мешали. У Костромичевой довольно неплохо получалось подавать и отбивать мяч.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.

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