Ну во-первых, руки помнят )). Во-вторых, безумно хочется каких-то групповых активностей (это когда рядом с вами есть другие люди и они делают примерно тоже самое, что и вы), а в-третьих, как же все-таки классно у нас в @models.camp!