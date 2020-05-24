Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева показала, существует ли дружба между моделями

Как передает Politeka, об этом она рассказала у себя в Instagram.

«Самая настоящая, крепкая, женская дружба», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах модель позирует в крохотном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. Однако ее подруга, которая снимает ее со спины, толкает ее ногой в море, после чего дико смеется.

Обратим внимание, что поклонники звезды не смогли вступится за своего кумира, поскольку кадры она выбросила в Сторис.

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На фото Алла стояла в кожаном боди, дополнив образ большими сапогами. Волосы красавица оставила сзади, но в новом образе модель не закрыла свою грудь, которую можно увидеть на кадре. Костромичева соблазнительно выгнулась, чтобы придать снимку еще большей пикантности.

"Как чувствовать себя уверенно с очень большой грудью из-за которой комплексы", - спросила фанатка у Аллы.

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