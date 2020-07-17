Судья популярного шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева сверкнула фигурой в новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хорошая баска», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что баска — это дополнительный элемент одежды, который чем-то напоминает короткую женскую юбку свободного кроя. Ее коллега по проекту — фотограф Соня Плакидюк, высоко оценила красоту модели: «Сек*и бамбина!».
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Обратим внимание, что другие пользователи также высказали слова восхищения, о чем говорит происходящее в комментариях.
«Вы вдохновляете меня», «после экзамена открылась совсем по-новому», «превосходная», «настоящая муза», «ох, какая у вас линия челюсти», «элегантная, с изюминкой», «фигура – космос», «богиня XXI века», — пишут они.
До этого сообщалось, что модель Алла Костромичева, ведущая «Топ-модель по-украински» откровенно рассказала о том, каково это быть женой иностранного миллионера и почему ее жизнь нельзя назвать сказкой.
Своими признаниями 34-летняя звезда мировых подиумов поделилась в программе Маши Ефросининой «Экзамен».
Как известно, модель замужем за итальянским миллионером Джейсоном Капоне, в браке с которым она родила 16 ноября 2015 года сына Сальваторе.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.
А еще Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала идеальные изгибы перед зеркалом.
Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" с гордостью показала грудь в кожаном боди.