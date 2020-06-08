Известная модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински" показала себя не стесняясь
На фото Алла позирует в облегающем платье, стоя перед зеркалом. Красотка собрала волосы в узел, чтобы не мешали. Костромичева одной рукой взялась за шею, а второй держала телефон, чтобы сделать селфи. На фоне можно увидеть просторную кровать, а значит, звезда была в спальне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Сводит с ума".
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Сообщалось, что известная модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала свою фигуру и рассказала, зачем соскучилась.
На кадрах Алла стоит в лосинах и черном топе, стоя голыми ногами на песке. Красотка играла с другими людьми в пляжный волейбол, поэтому волосы собрала в хвост, чтобы они не мешали. У Костромичевой довольно неплохо получалось играть. Видео получилось довольно солнечным и легким.
Ранее мы сообщали, что популярная украинская модель Алла Костромичева рассказала своим подписчикам, что нужно делать на карантине.
Например, ведущая популярного шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева отметила, что карантин – это время носить корсеты. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором в белом корсете, украшенном бисером, расчесывает свои роскошные локоны. При этом на лице модели – ни грамма макияжа, оно сверкает естественной красотой.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги
А еще Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги
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