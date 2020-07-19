Ведуча «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова постала в неймовірно стильному образі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фото обкладинки номера української версії міжнародного журналу про моду Harper's Bazaar, передає Politeka.net.

У кадрі Костромічова позує в стильному блакитному костюмі українського бренду CHAKSHYN, який створює жіночий одяг з елементами чоловічого нардероба, і такого ж кольору сорочці. Дівчина сидить у світлому кріслі, яке пливе по озеру, з босими ногами.

При цьому стилісти підкреслили вилиці моделі, а її гострий виразний погляд надав знімку елітарносты та суворості. Довге волосся красуні зачесане назад.

«Як же це стильно! Алла ❤️», «вау😍 ви як завжди неймовірна😍👍», «Це просто фантастична обкладинка💙», «Алла дуже красива», «Алла, ти чарівна♥️ вийшло так круто!», «Гарне фото, але у мене асоціація з западенцями: коли у них був паводок і затопило житла», – пишуть під фотографією фоловери моделі.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Костромічова поділилася «закуліссям» статусу дружини дуже багатої людини.

Як відомо, 34-річна модель заміжня за італійським мільйонером Джейсоном Капоне, у шлюбі з яким вона народила 16 листопада 2015 року сина Сальваторе. Пара живе в центрі Нью-Йорка в достатку, проте це життя не настільки безхмарне, як багатьом може здатися.

За словами Алли, її чоловік є кар'єристом і ні дня не може обійтися без телефону

«На першому плані у нього стоїть матеріальне. Він кар'єрист і дуже орієнтований на успіх. Він працює завжди, це теж дуже дратує - яке б не була у нас відверта розмова або інтимний момент, він весь у роботі. Може відкласти телефон хіба що на час сексу», – зізналася вона.

Моделі знадобилося чимало часу, щоб прийняти це як належне. За її словами, якщо б чоловік стільки не працював, сім'я б не жила в центрі Нью-Йорка, а дитина не ходила б у кращу приватну школу.

Ми також писали, що Алла показала на відео в соцмережі свою фігуру і пограла з м'ячем. На кадрах Алла варто в лосинах і чорному топі стоїть босими ногами на піску. Красуня грала з іншими людьми в пляжний волейбол, тому волосся зібрала в хвіст, щоб воно не заважало. У Костромічової досить непогано виходило подавати і відбивати м'яч.

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