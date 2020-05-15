Украинская топ-модель Алла Костромичева, которая является одной из ведущих проекта «Топ-модель по-украински», порадовала поклонников горячими снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я перепробовала на себе множество образов - какой ваш любимый?» - говорится в сообщении.

Уточним, что Костромичева поделилась рядом пикантных снимков. На одном из них звезда оголилась, показав красивое нижнее белье. Сами фото стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди тех, кто это сделал, была и популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая написала: «Это просто фанастика».

«Фантастика», «Красота для глаз», «Это все невероятно красиво, настоящее искусство!», «Какой взгляд 🤩 нравится все, да и зачем выбирать», «вау», «обожаю», - пишут другие поклонники звезды.

До этого мы писали, что известная украинская топ-модель Алла Костромичева заинтриговала поклонников фотографией в соцсети.

На своей странице в Instagram ведущая модельного реалити «Топ-модель по-украински» опубликовала снимок, который вызвал оживленную дискуссию в сети.

На фото она позирует, сидя, прислонившись к двери шкафа и закутавшись в покрывало. Ее волосы растрепаны, а у груди она держит лист бумаги с надписью «Когда это закончится, я тебя обниму».

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в смелом наряде выпустила на волю свою «хищницу».

Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной.

А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински разделась и устроила горячую фотосессию в бассейне.