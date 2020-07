Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская взбудоражила ярким фото вместе с Джеем

На странице в социальной сети Инстаграм Натальи появилось стильное фото, на котором она в компании двух молодых и раздетых танцоров позировала в новом образе. Так, певица была одета в оригинальное платье с глубоким разрезом прямо до бедер. Могилевская без стеснения оголила свою ножку, засветив лишнее. А вот двое молодых артистов позировали в необычных нарядах синего цвета и с голым торсом.

Стоит отметить, певец Джей не так давно блистал на сцене вмесе с Анной Корсун, с которой участвовал в одном из последних сезонов "Танцы со звездами". Его появление в компании Натальи Могилевской стало для фанатов неожиданностью.

"Этим вечером о моем балете говорили больше, чем обо мне :) Что скажете, как вам? Ps. Жарких всем выходных! 🔥 #белыйсамолет #балетмогилевской #світськежиття #createdbygermannenov", - написала Наталья, напомнив о своем балете.

Фанаты ответили сразу:

"Круто. А парень справа похож на Влада Яму.", "Вы как и раньше "девчонка с волосами цвета лилий"❤️а про балет 👍👍👍Айн, цван , полицай🤣🤣🤣🤣", "Балет🤩👍🔥🔥🔥🔥🔥 и Наталья, Вы в новом имидже - очень красивы😍", "👍И мы ещё споём😉😂", "В стиле Фредди)) Ассоциация с Living on my own 🔥", "Очень красиво! И новый образ великолепно!👍", "Вы четким цветом стали как все артистки но помолодела молодец", "Клаааасссс, какая хорошенькая!😍Легенда Алексеевна, Вы Богиня!❤️❤️❤️".

Отметим, не так давно Анна Корсун вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом.

Звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах и массивной обуви на высоких каблуках во время выступления.

Отметим, что во время выступления певица разделась вместе с Джеем - коллегой по танцевальному шоу. Работать вместе с танцором звезде пришлось по вкусу, поэтому Анна представила с ним даже новый клип, всего несколько недель тому назад. Корсун сверкнула лучшим провокационным видом вместе с девушками и профессиональным танцором. Кадры из выступления в Инстаграм немало взволновали пользователей сети.

