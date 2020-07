Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська розбурхала яскравим фото разом з Джеєм

На сторінці в соціальній мережі Instagram Наталії з'явилося стильне фото, на якому вона в компанії двох молодих і роздягнених танцюристів позувала в новому образі. Так, співачка була одягнена в оригінальну сукню з глибоким розрізом прямо до стегон. Могилевська без сорому оголила свою ніжку, засвітивши зайве. А ось двоє молодих артистів позували в незвичайних нарядах синього кольору і з голим торсом.

Варто відзначити, співак Джей не так давно грав на сцені разом з Ганною Корсун, з якою брав участь в одному з останніх сезонів "Танці з зірками". Його поява в компанії Наталії Могилевської стало несподіванкою для фанатів.

"Цим вечором про мій балет говорили більше, ніж про мене :) Що скажете, як вам? Ps. Жарких всім вихідних! 🔥 #белыйсамолет #балетмогилевской #світськежиття #createdbygermannenov", - написала Наталя, нагадавши про свій балет.

Фанати відповіли відразу:

"Круто. А хлопець праворуч схожий на Влада Яму.", "Ви як і раніше "девчонка с волосами цвета лилий"❤️а про балет 👍👍👍Айн, цван , поліцай🤣🤣🤣🤣", "Балет🤩👍🔥🔥🔥🔥🔥 і Наталя, Ви в новому іміджі - дуже красиві😍", "👍І ми ще заспіваємо😉😂", "В стилі Фредді)) Асоціація з Living on my own 🔥", "Дуже красиво! І новий образ чудово!👍", "Ви чітким кольором стали як всі артистки але помолодшала молодець", "Клаааасссс, яка гарненька!😍Легенда Олексіївна, Ви Богиня!❤️❤️❤️".

Відзначимо, не так давно Анна Корсун повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом.

Зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах і масивної взуття на високих підборах під час виступу.

Зазначимо, що під час виступу співачка роздяглася разом з Джеєм - колегою з танцювального шоу. Працювати разом з танцюристом зірці довелося за смаком, тому представила Ганна з ним навіть новий кліп, всього кілька тижнів тому. Корсун блиснула кращим провокаційним видом разом з дівчатами і професійним танцюристом. Кадри з виступу в Instagram чимало схвилювали користувачів мережі.

Нагадаємо, що різко помолодшала Наталя Могилевська вразила новою зовнішністю, фото: "Ого, дівахо розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в бікіні наплювала на вік і покрутила грудьми перед камерою: «Ну що, дорогі мої…».

Також Politeka писала, що білявка Наталія Могилевська ризиковано нахилилася міні-сукня: "Ай да Наташка".