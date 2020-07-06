Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула нереальной красотой после смены имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«…это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует уже с белыми волосами и красивом наряде, который максимально подчеркивает ее подтянутую фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, ну девочка просто», «Ого, деваха расцвела! Все три нравки...», «Светленькой, очень хорошо Наташа!!! Красавица, как всегда, умничка! Пример, для тех кто боится, что-то менять!», «Со светлым цветом волос ,на мой взгляд, лучше, свежее!», Нереально воздушная», «Очень идёт этот образ», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Наталья Могилевская показала, как изменилась перед поездкой на отдых

На днях Наталья Могилевская кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку с черными корнями. Она поделилась, что в таком виде собирается полететь в небольшой отпуск.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.