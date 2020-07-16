Популярная украинская певица Наталья Могилевская сверкнула идеальной фигурой в роскошном платье

Как передает Politeka.net, яркое видео появилось у артистки на ее странице в Инстаграм. Певица была одета в оригинальное платье с глубоким разрезом прямо до бедер. Могилевская без стеснения оголила свою ножку, засветив лишнее. Особого шарма видео придала юбка, которой певица стала размахивать.

«Сегодня 15 лет «Світське життя»! Готовлюсь к выступлению…Как вам новое платье для выступления?», - подписала фото звезда.

За полчаса видео посмотрели более 11 тысяч раз. В комментариях Могилевской оставили массу приятных слов.

«Платье классное! И Вы красотка!!», «Платье - агонь!», «Платье стильное и оригинальное», «Невероятный цвет», «Красивая», «Огонь образ», «После выступления платье можно перешить на две неплохие юбки))))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская поделилась рабочим видео в компании молодых мужчин. Судя по всему, певица собралась на рабочую встречу, где обсуждала свои будущие проекты.

«Ой, что мы задумали…», - игриво проговорила Могилевская, записывая видео.

Отметим, что недавно певица кардинально сменила имидж, в результате чего очень сильно помолодела. Артистка решила стать блондинкой и ей это удалось.

Напомним, что резко помолодевшая Наталья Могилевская поразила новой внешностью, фото: "Ого, деваха расцвела".

Как сообщала Politeka, Могилевская в бикини наплевала на возраст и покрутила грудью перед камерой: «Ну что, дорогие мои…».

Также Politeka писала, что блондинка Наталья Могилевская рискованно наклонилась в мини-платье: "Ай да Наташка".