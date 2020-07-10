"Вы не останетесь голодными"

44-летняя украинская певица Наталья Могилевская обескуражила откровенным образом, заинтриговав публику забавной загадкой

Как передает Politeka.net, певица опубликовала первый тизер своего нового клипа на песню "Белый самолет" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Наталья предстала в мега коротком платье нежного голубого оттенка с "пушистой" текстурой.

В какой-то момент Могилевская томно улеглась на пол, блеснув оголенными ножками, и призывно наклонилась вперед.

"Ловите первый тизер! ✈️ Я обещала, что вы не останетесь голодными 💋#БелыйСамолет Кто угадал, откуда эта музыка и знакомые завитки на буквах?

Пишите, кто узнал! :))) Ps. Первым троим угадавшим - подарок 🎁 и троим рандомным счастливчикам - эксклюзивный мерч", - сообщила артистка.

Пользователи, надо отдать им должное, сразу же отгадали мелодию, которая звучит на первых секундах тизера - из америанского сериала 80-х - начала 90-х "Санта-Барбара". Поклонники кинулись обсуждать увиденное:

"Оооо!!! Санта Барбара!!!! А там все главные героини-блондинки👩🏼👱🏻‍♀️👩‍🦳 прям ностальгия 👍🏼"

"Кому за 30, те точно знают😂😂😂"

"Ох как круто))👏👏👏"

"Это Санта Барбара??? О моё детство!!!"

"Ай да Наташка.. 🔥"

"С нетерпеньем жду этот шедевр.Всегда ♥️"

"А Наталья в роли Иден" - "какая из нее Иден?😀😂Джина Кепвелл!"

Ранее мы сообщали, Могилевская удивила видео, на котором предстала в окружении мужчин, приговаривая «Ой, что мы задумали…».

«Вау, очень красивый вид», «Стоит женщине сменить цвет волос и - совсем другая, только голос тот же», «Наташа, как Вам идет этот цвет», «супер класс», «вау, боже», — комментировали поклонники.

Напомним, что Могилевская забыла о белье и показала прелести в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст в "бездонном" декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.