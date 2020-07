View this post on Instagram

Ловите первый тизер! ✈️ Я обещала, что вы не останетесь голодными 💋#БелыйСамолет ⠀ Кто угадал, откуда эта музыка и знакомые завитки на буквах? Пишите, кто узнал! :))) ⠀ Ps. Первым троим угадавшим - подарок 🎁 и троим рандомным счастливчикам - эксклюзивный мерч #ясядувбелыйсамолет #новыйхит #14июля #direcredbygermannenov #createdbygermannenov