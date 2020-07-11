Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Открываю пляжный сезон. Ну и что, что поздно?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует в одном купальнике и панамке, демонстрируя подтянутую фигуру. Сама исполнительница признается, что «наконец-то» сумела добраться до моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень Красивая 😍😍Какая, Вы Классная!», «лучше поздно, чем вообще никак», «красотулька», «Боже, куолка», «Я человек простой, вижу Могилевскую – Лайкаю», «такие классные просто очаровательная», — пишут они.

До этого сообщалось, что 44-летняя украинская певица Наталья Могилевская обескуражила откровенным образом, заинтриговав публику забавной загадкой

Певица опубликовала первый тизер своего нового клипа на песню "Белый самолет".

Так, Наталья предстала в мега коротком платье нежного голубого оттенка с "пушистой" текстурой.

В какой-то момент Могилевская томно улеглась на пол, блеснув оголенными ножками, и призывно наклонилась вперед.

Напомним, что Могилевская забыла о белье и показала прелести в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст в "бездонном" декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

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