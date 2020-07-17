Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, как развлекается в Киеве
На кадрах Даша позирует в черно-серебряных лосинах, а образ дополнила стильными туфлями. Красотка также надела черную футболку. Девушка оставила волосы распущенными, а сама танцевала в одном из заведений, которые стоят на Днепре в Киеве. Об этом пишет Politela.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Его глазами 2))) Я думаю, вы уже заметили, что это заведение - мой второй дом. Друзья говорят, что я здесь уже прописалась. Потому что уютно, потому что хорошо, потому что вкусно, потому что моё
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P.S. Ну вы поняли, где меня искать ))", - написала Даша.
Фанаты посмотрели видео более 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Зачем носить такую обувь, в которой не можешь передвигаться??? Никогда этого не понимала......", "Раз несколько пересматривала. Красотка", "Даша, ну это слишком круто", "Красотища", "Лучшая".
Сообщалось, что самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова восхитила фигурой на тренировке.
Даша является профессиональной гимнасткой, поэтому не так давно, после завершения шоу и отдыха, девушка решила организовать полноценный марафон для девушек. Ульянова планирует провести курс по растяжке для идеального шпагата и сегодня представила в Инстаграм новый снимок со специального занятия.
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