Его глазами 2))) Я думаю, вы уже заметили, что это заведение - мой второй дом 🏡 Друзья говорят, что я здесь уже прописалась 😂 Веранда на Днепре - потому что уютно, потому что хорошо, потому что вкусно, потому что моё ♥️ ⠀ P.S. Ну вы поняли, где меня искать ))