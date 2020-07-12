Победительница проекта "Холостяк 10" Дарья Ульянова сверкнула красотой в пикантном наряде

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором была одета в необычный наряд в сеточку, передает Politeka.net. Девушка обтянула свои прелести тонкой тканью, которая едва не просвещалась. Стоит отметить, что выглядела Ульянова на все 100%. Она была красиво накрашена, а ее волосы послушно лежали на плечах.

«Впервые в Украине! Новый формат шоу «Холостячка». Знаете, лично мне, кажется эта задумка очень крутой и, как минимум, честной и справедливой по отношению к женщинам. Наконец-то – равноправие», - написала Ульянова.

По словам победительницы шоу, ей очень интересно посмотреть, как мужчины будут бороться за сердце единственной, как будут ухаживать за ней.

За полчаса пост красотки собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ура. Наконец-то) Будет гарем у женщины))», «Думаю будет горячо и весело», «Даша какая же ты красотка», «Как всегда на высоте», «Красивая Даша», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова позировала в коротких шортах и футболке, демонстрируя свои длинные ноги. Девушка оставила распущенными свои роскошные волосы.

Напомним, что Даша из "Холостяка" в кожаных шортиках показала, чем пленила нового избранника: «Вот это кульбиты...».

Ранее Politeka писала, что Даша Ульянова после расставания с Максом пустилась во все тяжкие: "Взрослый дядя появился?".

Также Politeka сообщала, что звезда "Холостяка" Даша Ульянова без стыда задрала ногу посреди улицы, фото.