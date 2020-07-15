Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова блеснула стройной фигурой в синем костюме

Даша является активным пользователем сети и чтобы привлечь внимание аудитории, девушка каждый день делится в Инстаграм новыми снимками из дома, прогулок и жизни в целом.

Так, Даша рассказала под яркими фото, на которых позировала в синем модном костюме, что девушкам всегда и везде хочется выглядеть «просто супер», поэтому и она не исключение.

«Люблю красиво и удобно одновременно! Как и любой девочке, мне всегда хочется выглядеть привлекательной, но в то же время чувствовать себя комфортно в течении дня. Учитывая мой ритм жизни, это было не всегда просто.😉 Сегодня с этим дела обстоят полегче.👍💯

Приятно было получить заказ в необычной упаковке - экологическая сумка. Дизайнер коллекции поддерживает образ жизни в пользу защиты окружающей среды, поэтому заказ приходит в экологичной упаковке в виде сумки, 👜которую Вы можете использовать в нужных целях, например, поход в магазин.😍

Ну что, девчонки, а какую вы предпочитаете одежду чаще всего?🙆 Удобную или красивую? Или одновременно все самое лучшее в одном луке?😂» - написала Даша.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Даха я от тебя балдю❤️👍так держать», «Так и завлекает мужчин, красотка 😊», «Красотка 😻😻😻», «Сплошная реклама,жесть(Ничего интересного🤢», «Аайй😍😍😍», «Очень🤤🤤❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Также Даша Ульянова показала топ упражнений по растяжке. После расставания с Максрм сразу после проекта Даша не только принялась активно заниматься собой, отдыхать и активно вести свой профиль в новой манере, но также девушка придумала новый способ привлечения внимания. Дело в том, что молодая гимнастка решила провести специальный марафон, чтобы помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Несколько часов назад Даша представила в Инстаграм на своей второй странице серию кадров, отснятых для первого онлайн-занятия. Надев обычный черно-серый костюм и завязав волосы в низкий хвост, девушка представила начальные топ-упражнения для разминки и правильного разогрева мышц перед тем, как "тянуться" к шпагату.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

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