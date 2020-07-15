Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком  -  и победительница проекта Даша Ульянова показала топ упражнений по растяжке

После расставания с Максрм сразу после проекта Даша не только принялась активно заниматься собой, отдыхать и активно вести свой профиль в новой манере, но также девушка придумала новый способ привлечения внимания. Дело в том, что молодая гимнастка решила провести специальный марафон, чтобы помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

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Несколько часов назад Даша представила в Инстаграм на своей второй странице серию кадров, отснятых для первого онлайн-занятия. Надев обычный черно-серый костюм и завязав волосы в низкий хвост, девушка представила начальные топ-упражнения для разминки и правильного разогрева мышц перед тем, как "тянуться" к шпагату. 

«твои уроки бесплатные?😍», «Вечером попробую😉, но уверенна, что завтра буду все проклинать 😂😂😂😂😂😂😂», «Широкая складка😻 обожаю просто. Лучшее упражнение и у меня получилось полностью», «для меня тяжело даются эти упражнения, но я буду стараться по мере сил и возможности, жду с нетерпением новых видео», «Ох,давно я так не жгла. Прям гнись и плачь, детка 😍🔥», «Хотелось бы чтобы еще и трюков каких нибудь научила)))», «Дашуха. Ты большая молодец. Это суперрр❤️❤️😍😍😍», - написали фанаты.

 

Также Даша показала, как позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты. 

 

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова" 

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала,  победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".