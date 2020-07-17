Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, як розважається у Києві

На кадрах Даша позує в чорно-срібних лосинах, а доповнила образ стильними туфельками. Красуня також одягла чорну футболку. Дівчина залишила волосся розпущеним, а сама танцювала в одному із закладів, які стоять на Дніпрі в Києві. Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Його очима 2))) Я думаю, ви вже помітили, що цей заклад - мій другий дім. Друзі кажуть, що я тут вже прописалася. Тому що затишно, тому що добре, тому що смачно, тому що моє

P. S. Ну ви зрозуміли, де мене шукати ))", - написала Вона.

Фанати подивилися відео більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Навіщо носити таке взуття, в якій не можеш пересуватися??? Ніколи цього не розуміла......", "Кілька разів переглядала. Красуня", "Даша, ну це занадто круто", "Краса", "Краща".

Повідомлялося, що найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова захопила фігурою на тренуванні.

Даша є професійною гімнасткою, тому не так давно, після завершення шоу і відпочинку, дівчина вирішила організувати повноцінний марафон для дівчат. Ульянова планує провести курс по розтяжці для ідеального шпагату і сьогодні представила в Instagram новий знімок зі спеціального заняття.

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