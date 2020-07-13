Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала жаркий кадр из отдыха на море

Не секрет, что Даша рассталась с Максом после финала шоу, узнав о его интимных отношениях с другой участницей, принялась активно заниматься собой и "залечивать раны". Сейчас девушка занимается подготовкой к специальному спортивному марафону по гимнастике. Делится кадрами из отдыха и рассказывает о брендах, с которыми теперь сотрудничает.

При этом молодая гимнастка знает, как поразить видом в самых неожиданных местах и позах. В этот раз девушка показала идеальные изгибы во время отдыха на яхте. Изогнувшись у самого края в полупрозрачном черном купальнике, Даша покорила видом.

На фан-аккаунте Ульяновой также появились фото, ранее не показанные самой Дашей.

«Без обид, но такое чувство что ты выставляешь такие откровенные фото только для того чтоб Макс увидел и приревновал... До шоу у тебя таких фото не было 😏», «Даша, а где шпагат?)) некоторым из коментов под предыдущем фото будет его не хватать😂 ты просто шикарная, восхищаюсь)) 😍», «Красивая, да ещё и с таким телом...🔥 Те, кому не нравится пусть не смотрят)», «Та блин, шо тут смотреть!!!👍👍👍 Все четко, насрать на всех и делать что в кайф! Главное чтоб от души ♥️», «Я ни на что не намекаю , но леди себя так не ведут ! 😂», - пишут пользователи.

Также Даша показала, как позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".