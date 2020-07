View this post on Instagram

Hoje participei de ensaio fotográfico em São Paulo para ação promocional do serviço de streaming que transmitirá para o América do Sul a "Super Champions League" em Agosto. Sempre lembrando que devemos usar máscara a pendemia de Covid'19 não acabou. #ViscaBarça 🔵🟣 Photographer: @gabrielrenne Makeup Artist: @hernandes_vaz Personal Assistent: @nicoly.scofany 🎬 📸 @bussonecoarte