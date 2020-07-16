Известная модель Сьюзи Кортес поразила смелостью, показав сочный образ, убрав все лишнее

На фото красотка позирует в колготках в сеточку. Девушка сняла одежду, как и лифчик, поэтому можно увидеть пышную грудь, которую пришлось прикрыть скотчем. Волосы Кортес собрала в хвост, а образ дополнила большими серьгами. Сьюзи смотрела в объектив камеры и не стеснялась показать себя, что сделало фото очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Благословения для тебя, женщина", "Супер жара", "Diosa", "Есть вкусный бог", "Прекрасная", "Здравствуйте, вы очень смелая женщина".

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортез продемонстрировала свою главную гордость прямо на улице.

На фото Кортез идет по улице в весьма нетривиальном наряде. Из одежды на модели только красный лиф или короткий топ на завязках, а также белые трусы-бикини, которые позволяют красотке продемонстрировать свою впечатляющую пятую точку.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортез устроила пикантную фотосессию прямо на улице.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует в крохотном белье и спортивной футболке, смело «оседлав» гидрант. Знаменитость позирует спиной на камеру, демонстрируя невероятные изгибы. При этом на лице знаменитости виднелась маска, подобранная под цвета футболки.

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