Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул за самые красивые ягодицы, показала смелый образ без лишней одежды

На фото красотка была в белье из веревочек, забравшись на тренажер. Сьюзи наклонилась и развернулась спиной к камере, демонстрируя свой "титул". Образ Кортес дополнила кроссовками и носками, что не помешало быть фотографии максимально горячей и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эти красивые вещи, когда вы открываете Инстаграм. Они заставляют вас чувствовать себя живым", "Люблю это, детка", "Очень красивое тело", "Привет, топ модель", "Доброе утро из Италии", "Милая детка", "Орех на пять".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес представила на всеобщее обозрение горячее фото.

Оголенные округлости модель прикрыла двумя игривыми крестиками. Красотка втянула живот, сверкнув идеальным прессом.

"Бесстыдница" надела колготки в сеточку, под которыми, вероятно, не было белья.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес выставила упругие ягодицы, за которые получила титул.

Сьюзи надела крохотные лифчик и трусики из сетчатой ткани. Крохотное белье внизу держалось на маленьких завязочках. Казалось тоненькие плавки потерялись между ягодиц, которые Кортес выставила без стеснения прямо в камеру - пикантней не бывает.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц приспустила трусы и поразила бесстыдством

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