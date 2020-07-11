Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, поразила новым знойным образом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в Instagram.

На фото Сьюзи Кортез имет весьма экстравагантную внешность. На ней одет необычный бюстгальтер красного цвета, который подчеркивает ее пышный бюст. Глаза девушки закрывает большой прозрачный козырек, но самая главная деталь образа - белые трусы, на которых она акцентирует внимание.

В ход пошли шаловливые ручонки Сьюзи. Одной рукой она максимально приспустила трусы вниз, а другой соблазнительно проводит по животу. Особый шарм знойному фото придает солнце, которое ярко освещает тело модели.

Пользователи социальной сети взбудоражились от такого зрелища и оставили много восторженных комментариев:

"Красивая женщина😍"; "Удивительно, что ребенок 💋😍"; "Роковая".

Ранее Сьюзи Кортез показала, что вытворяет в спортзале без бюстгальтера. Она выложила в соцсети фотографию, где занимается на тренажере практически полностью голая. Модель показала свою рельефную спину во всей красе, а волосы оставила распущенными.

Напомним, что Сьюзи Кортез без одежды показала, за что получила титул хозяйки самых красивых ягодиц: фото из спортзала.

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез сладко выгнулась в стрингах, засветив румяные булочки: белье ничего не скрывает.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез устроила жаркие игрища на улице: «Это неприлично!».