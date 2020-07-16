Відома модель Сьюзі Кортес вразила сміливістю, показавши соковитий образ, прибравши все зайве

На фото красуня позує в колготках у сіточку. Дівчина зняла одяг, як і ліфчик, тому можна побачити пишні груди, яку довелося прикрити скотчем. Волосся Кортес зібрала в хвіст, а образ доповнила великими сережками. Сьюзі дивилася в об'єктив камери і не соромилася показати себе, що зробило фото дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Благословення для тебе, жінка", "Супер спека", "Diosa", "Є смачний бог", "Прекрасна", "Здрастуйте, ви дуже смілива жінка".

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортез продемонструвала свою головну гордість прямо на вулиці.

На фото Кортез йде по вулиці в досить нетривиальном вбранні. З одягу на моделі тільки червоний ліф або короткий топ на зав'язках, а також білі труси-бікіні, які дозволяють красуні продемонструвати свою вражаючу п'яту точку.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортез влаштувала пікантну фотосесію прямо на вулиці.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує в крихітній білизні та спортивній футболці, сміливо «осідлавши» гідрант. Знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи неймовірні вигини. При цьому на обличчі знаменитості виднілася маска, підібрана під колір футболки.

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