Британская супермодель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула формами в крохотных шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в крохотном топе и шортах, демонстрируя роскошную фигуру просто на улице, демонстрируя невероятную красоту. Уточним, что на лице знаменитости красуется маска, а на заднем фоне ходят люди.

«Осторожно, сейчас разорвешь!», «красотка, глаз не оторвать», «бомбезный вид», «у тебя просто невероятное тело», «боже, это космический вид», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, поразила новым знойным образом

На фото Сьюзи Кортез имет весьма экстравагантную внешность. На ней одет необычный бюстгальтер красного цвета, который подчеркивает ее пышный бюст. Глаза девушки закрывает большой прозрачный козырек, но самая главная деталь образа - белые трусы, на которых она акцентирует внимание.

В ход пошли шаловливые ручонки Сьюзи. Одной рукой она максимально приспустила трусы вниз, а другой соблазнительно проводит по животу. Особый шарм знойному фото придает солнце, которое ярко освещает тело модели.

Напомним, что Сьюзи Кортез без одежды показала, за что получила титул хозяйки самых красивых ягодиц: фото из спортзала.

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез сладко выгнулась в стрингах, засветив румяные булочки: белье ничего не скрывает.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез устроила жаркие игрища на улице: «Это неприлично!».