Звезда блеснула почти всем, что имеет

Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", представила на всеобщее обозрение горячее фото

Звезда, как всегда, эпатирует публику своими жаркими снимками, пишет Politeka.net. В этот раз модель разделась, посветив пышной грудью. Большие прелести привлекали внимание.

Оголенные округлости модель прикрыла двумя игривыми крестиками. Красотка втянула живот, сверкнув идеальным прессом.

"Бесстыдница" надела колготки в сеточку, под которыми, вероятно, не было белья.

Завершали образ Кортес различные украшения в виде сережек-колец и браслетов на руке.

Звезда натянула колготки так, что те, казалось, порвались под ее ногтями. Модель наклонила голову, показав пышные ресницы. Губы знаменитости были приоткрыты.

Длинный хвост из волнистых волос также смотрелся на фото идеально.

За 15 часов пост собрал почти 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети уже не особо поражены откровенным снимком Сьюзи, но все же нашли место для комплиментов ее совершенному телу.

Напомним, Сьюзи Кортес повернулась к фотографу спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что модель была в спортзале и пришла на тренировку в бикини.

Звезда натянула откровенный наряд, едва не потеряв трусики между крепкими ягодицами.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес сидела на стуле спиной к зрителю. Из одежды на звезде лишь черное нижнее белье, от которого видны только тонкие ремешки.

Модель решила наглядно продемонстрировать, за что получила свой титул, поэтому акцент на фото сделан явно на ее пятой точке.

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