Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в слишком короткой кофте

Уже не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. При этом девушка является не только востребованной моделью, она успевает также много времени проводить дома, вместе с мужем, которым часто хвастается в своем профиле в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Однако также Эмили любит показывать и себя на домашних кадрах. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках или белья, а также зачастую и в весьма провокационном виде в домашних пижамах. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые. Сегодня девушка примерила весьма жаркую кофточку, едва ли скрывающую ее грудь без белья. Свой образ Эмили дополнила светло-серыми джинсами.

Волосы она оставила без укладок - не так давно модель сменила образ и полностью выкрасила шатенистые локоны в ярко-белые.

«Я уже совсем новый здесь, мне страшно ((поговори со мной», «Ты так хорошо выглядишь ♥ ️ ♥ ️», «хорошо, но ваши волосы !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хорошие формочки», «давайте веселиться со мной, детка ❤💖💓», «Предупреждение !!!! Это очень горячо», «Мэм, у вас здесь выскользнуло», «сладкий ангел️❤️❤️», «Это просто горячо, ты шалишь здесь?💕💕», «Откуда твои джинсы! 🧡», - написали пользователи Инстаграм.

Отметим, Эмили является востребованной моделью, поэтому каждый раз она старается делиться в социальной сети Инстаграм на своей странице новыми кадрами. Девушка меняет имидж также не редко. однако прическа и любовь Эмили позировать топлес остаются неизменными.

На одном из летних кадров девушка повеселилась в одном бирюзовом бикини и прикрыла ладонью грудь, чтобы не показать лишнего. Несмотря на то, что Эмили снимается без белья, она также не любит оголяться полностью.

Фанаты ожидаемо отреагировали:

«идеальные формочки🔥🔥🔥», «какие сладкие места», «Вот молодчинка, знает, как соблазнять», «Your so so weird and stupid», «такая замечательная дамочка», «Любовь в каждом взгляде», «Ты такая лапочка-кошка🔥🔥», «Совсем дерзкая стала, никакого стыда😋 💜», «Поцелованная солнцем» «Совершенная дама, смотритей ей в глаза!😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

