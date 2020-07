Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала струнку фігуру в занадто короткій кофті

Вже не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найпопулярніших моделей у світі. При цьому дівчина є не тільки затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити вдома, разом з чоловіком, яким часто хвалиться у своєму профілі в Инстаграм, повідомляє Politeka.net.

Проте також Емілі любить показувати себе на домашніх кадрах. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках або білизни, а також часто і в дуже провокаційній вигляді в домашніх піжамах. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті. Сьогодні дівчина приміряла досить спекотну кофтинку, чи приховує її груди без білизни. Свій образ Емілі доповнила світло-сірими джинсами.

Волосся вона залишила без укладок - не так давно модель змінила образ і повністю залила шатенистые локони в яскраво-білі.

«Я вже зовсім новий тут, мені страшно ((поговори зі мною», «Ти так добре виглядаєш ♥ ️ ♥ ️», «добре, але ваші волосся !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хороші формочки», «давайте веселитися зі мною, дитино ❤💖💓», «Попередження!!! Це дуже гаряче», «Мем, у вас тут вислизнуло», «солодкий ангел️❤️❤️», «Це просто палко, ти пустуєш тут?💕💕», «Звідки твої джинси! 🧡», - написали користувачі Instagram.

Зазначимо, Емілі є затребуваною моделлю, тому кожен раз вона намагається ділитися в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці новими кадрами. Дівчина змінює імідж також не рідко. проте зачіска і любов Емілі позувати топлес залишаються незмінними.

На одному з літніх кадрів дівчина повеселилася в одному бірюзовому бікіні і прикрила долонею груди, щоб не показати зайвого. Незважаючи на те, що Емілі знімається без білизни, вона також не любить оголюватися повністю.

Фанати очікувано відреагували:

«ідеальні форми🔥🔥🔥», «які солодкі місця», «От молодчинка, знає, як спокушати», «Your so so weird and stupid», «така чудова жіночка», «Любов в кожному погляді», «Ти така лапочка-кішка🔥🔥», «Зовсім стала зухвала, ніякого сорому😋 💜», «Поцелованная сонцем» «Досконала дама, смотритей їй в очі!😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковски приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

Також Politeka писала, що Ратаковски роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі