Известная украинская певица Злата Огневич показала нежный образ и рассказала о своей философии

На фото Злата позирует в белом кружевном белье, которое практически не прикрыло грудь. Волосы Огневич оставила распущенными, а сама нежилась среди дыма. Образ получился максимально горячим и соблазнительным, благодаря которому можно оценить пышную грудь красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женская сила в принятии себя и любви к каждой самой маленькой клетке. Знать, что ты уникальная и неповторимая. Жить, никому этого не доводя. Все, что вокруг, это гонка кто скорее к финишу, а ощущения, с которыми ты просыпаешься и засыпаешь. Спасибо за песню "Богиня", которая стала манифестом людей", - написала Огневич.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ого", "Вау, очень красивая", "грудь красивая, и белье ничего так", "Сильно красиво", "Ух, как горячо, просто бомба".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала, как поступает с неверными мужчинами.

Ради своей роли Злата научилась водить авто. По словам артистки, она привыкала к машине, ездя по ночному Киеву с водителем. Однако во время съемок не удалось избежать аварийной ситуации и певица чуть не разбила машину.

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