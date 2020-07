View this post on Instagram

Жіноча сила в прийнятті себе і любові до кожної найменшої клітинки. Знати, що ти- унікальна і неповторна. Жити, нікому це не доводячи. Все, що навколо- не гонка «хто скоріше до фінішу», а відчуття, з яким ти прокидаєшся і засинаєш 💙💙 Дякую @thejerryheil @themaneken за пісню #БОГИНЯ , яка стала маніфестом людей, що люблять і поважають себе! 🙌🏾 Переходь за посиланням і дивись наш проект #МоєТілоМоєДіло разом з @anabelarto_official Creative Director @annashakola @tarasgolubkov @inakshe_studio @bm_bestmusic @owntown_apart_hotel @topstretching.kiev photo @vicoolyasaida . #ZlataOgnevich #ZOteam #anabelarto #art #beauty #nu