Известная украинская певица Злата Огневич показала нежный образ и рассказала о своей философии

На фото Злата позирует в белом кружевном белье, которое практически не прикрыло грудь. Волосы Огневич оставила распущенными, а сама нежилась среди дыма. Образ получился максимально горячим и соблазнительным, благодаря которому можно оценить пышную грудь красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Жіноча сила в прийнятті себе і любові до кожної найменшої клітинки. Знати, що ти- унікальна і неповторна. Жити, нікому це не доводячи. Все, що навколо- не гонка «хто скоріше до фінішу», а відчуття, з яким ти прокидаєшся і засинаєш 💙💙 Дякую @thejerryheil @themaneken за пісню #БОГИНЯ , яка стала маніфестом людей, що люблять і поважають себе! 🙌🏾 Переходь за посиланням і дивись наш проект #МоєТілоМоєДіло разом з @anabelarto_official Creative Director @annashakola @tarasgolubkov @inakshe_studio @bm_bestmusic @owntown_apart_hotel @topstretching.kiev photo @vicoolyasaida . #ZlataOgnevich #ZOteam #anabelarto #art #beauty #nu

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"Женская сила в принятии себя и любви к каждой самой маленькой клетке. Знать, что ты уникальная и неповторимая. Жить, никому этого не доводя. Все, что вокруг, это гонка кто скорее к финишу, а ощущения, с которыми ты просыпаешься и засыпаешь. Спасибо за песню "Богиня", которая стала манифестом людей", - написала Огневич.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии: 

"Ого", "Вау, очень красивая", "грудь красивая, и белье ничего так", "Сильно красиво", "Ух, как горячо, просто бомба".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала, как поступает с неверными мужчинами.

Ради своей роли Злата научилась водить авто. По словам артистки, она привыкала к машине, ездя по ночному Киеву с водителем. Однако во время съемок не удалось избежать аварийной ситуации и певица чуть не разбила машину. 

Напомним, Злата Огневич устроила воздушное шоу, переплюнув саму Волочкову

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