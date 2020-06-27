Украинская певица и участница "Евровидения" Злата Огневич поразила красотой в стильной одежде

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, на которой публикует свои горячие, и не только, снимки, передает Politeka.net. На одних из последних фото певица предстала в тесных лосинах и маленьком топе.

Узкий наряд имел интересный принт - в виде цепей. Злата позировала на шпильках приподняв ножку вверх.

На другом снимке известная украинка позировала в компании невероятных красоток. Девушки нарядились в блестящие топы и белые обтягивающие лосины.

Модели извивались на стульях, поиграв с волосами.

Огневич же сидела у их ног на корточках, она без стеснения расставила ноги и подняла лицо к солнцу, будто получая наслаждение от его лучей.

"Девчонки в деле 👄🌟", - подписала Злата этот пост.

Два поста за час собрали около 2000 лайков и много комментариев.

"💥 вот это да!", "О, на гольфе ты дорогая Zlato4ka застрянешь на этих каблуках, придется кому-то на руках тебя носить. 🇺🇦😉", "Необыкновенная 😍", "Какой классный наряд, вам очень идет❤️", "Стильный вид Злата!", "Красота 😍😍😍😍💗💗💗", "Три грации !!! 🔥👍👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич позировала в коротком топе и прозрачной юбке, а также в нижнем белье. На одном из фото красотка засветила свои идеальные изгибы и соблазнительную пятую точку.

«Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо", - написала она.

Напомним, что Злата Огневич рискнула надеть платье без белья и соблазнительно нагнулась: "Маленькие радости".

А еще Politeka писала, что Злата Огневич в топе из веревочек показала, почему горячее кофе: "Дива!".

Также Politeka сообщала, что жгучая Злата Огневич произвела фурор, выставив бюст в коротком топике: "Просто нереальная".