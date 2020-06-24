Известная украинская певица Злата Огневич показала свои умения и рассказала о тренировках

На фото Злата позирует в топе из веревочек и лосинах с носками показала воздушный шпагат на гимнастических лентах красного цвета. Красотка покружилась, демонстрируя свою растяжку на видео. Волосы Огневич решила оставить распущенными, а сама улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

"Доброе утро! Начинаю свое утро с тренировки в любимой студии", - написала Злата.

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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии: 

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Доброе утро! 🦋 Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya 👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами 🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью 🍳 белковый омлет на соевом молоке 💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? 💫 #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio

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"Крутая растяжка", "Ого, круто", "Нереальная", "Ух, какая поза", "К фрешу хорошо сало с чесноком!На следующей тренировке порвете все снаряды!", "Круто смотришься молодец", "Сколько в вас талантов скрыто)".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя в смелом образе рассказав о мечтах.

На фото красавица позирует в пальто, джинсах и топе из веревочек, который видно из-под расстегнутой одежды. 

Сообщалось, что украинская певица Злата Огневич просто очаровала своей внешностью.

Наряд с одной стороны был скромным, но с другой - очень сексуальным. Все дело в том, что пикантности образу Златы прибавило откровенное декольте. Вероятно, певица решила не надевать белье под одежду. 

Напомним, дерзкая Злата Огневич распахнула пиджак, засветив свое главное достоинство

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич в одном белье засветила самые вкусные места

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич в топе из веревочек показала, почему горячее кофе