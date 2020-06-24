Известная украинская певица Злата Огневич показала свои умения и рассказала о тренировках
На фото Злата позирует в топе из веревочек и лосинах с носками показала воздушный шпагат на гимнастических лентах красного цвета. Красотка покружилась, демонстрируя свою растяжку на видео. Волосы Огневич решила оставить распущенными, а сама улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро! Начинаю свое утро с тренировки в любимой студии", - написала Злата.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Крутая растяжка", "Ого, круто", "Нереальная", "Ух, какая поза", "К фрешу хорошо сало с чесноком!На следующей тренировке порвете все снаряды!", "Круто смотришься молодец", "Сколько в вас талантов скрыто)".
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя в смелом образе рассказав о мечтах.
На фото красавица позирует в пальто, джинсах и топе из веревочек, который видно из-под расстегнутой одежды.
Сообщалось, что украинская певица Злата Огневич просто очаровала своей внешностью.
Наряд с одной стороны был скромным, но с другой - очень сексуальным. Все дело в том, что пикантности образу Златы прибавило откровенное декольте. Вероятно, певица решила не надевать белье под одежду.
Напомним, дерзкая Злата Огневич распахнула пиджак, засветив свое главное достоинство
А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич в одном белье засветила самые вкусные места
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич в топе из веревочек показала, почему горячее кофе