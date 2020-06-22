Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в смелом образе рассказав о мечтах

На фото красавица позирует в пальто, джинсах и топе из веревочек, который видно из-под расстегнутой одежды. Образ Злата дополнила украшениями в ушах и на пальцах, а в руке держала стакан с кофе. Огневич сидела на бордюре и загадочно куда-то смотрела, делая снимок немного загадочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О чём думаете сейчас?

Умеете мечтать?))) Я верю, что", - написала Злата.

Фанаты поставили более 1600 лайков и написали комментарии:

"Да ты же спаришся в этом пальтишко-деточка! Гавана...", "смотрю на небо и мечтаю", "Рисует мысленно художник, Прекрасный образ неземной!. И совершенством та Богиня, Крадёт в душе его покой!!", "Я тоже люблю мечтать о новой жизни,без нравоучения,без обязательств кому-то ,жизни для себя,мечтаю о молодом человеке", "С Днем Отца!".

Сообщалось, что украинская певица Злата Огневич прошлась по улице в спортивном лифе, едва прикрывшись пиджаком.

Злата решила воспользоваться солнечными деньками и прогуляться по киевским улицам. Девушка надела спортивные штаны белого цвета, спортивный топ, а сверху набросила пиджак. Такое сочетание стилей сегодня считается очень модным. Красотка прогулялась по Киеву и сфотографировалась в самых красивых местах. Стоит отметить, что Злата без стыда распахнула пиджак, засветив свою главную гордость.

Напомним, роскошная Злата Огневич в одном белье засветила самые вкусные места

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