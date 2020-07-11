Відома українська співачка Злата Огневич показала ніжний образ і розповіла про свою філософію
На фото Злата позує в білій мереживній білизні, яке практично не прикрив груди. Волосся Огневич залишила розпущеним, а сама ніжилася серед диму. Образ вийшов максимально гарячим і спокусливим, завдяки яким можна оцінити пишні груди красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Жіноча сила в прийнятті себе і любові до кожної самій маленькій клітці. Знати, що ти унікальна і неповторна. Жити, нікому цього не доводячи. Все, що навколо, це гонка хто швидше до фінішу, а відчуття, з якими ти прокидаєшся і засинаєш. Спасибі за пісню "Богиня", яка стала маніфестом людей", - написала Огневич.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ого", "Вау, дуже красива", "груди красиві, і білизна нічого так", "Дуже гарно", "Ух, як гаряче, просто бомба".
Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала, як надходить з невірними чоловіками.
Заради своєї ролі Злата навчилася водити авто. За словами артистки, вона звикала до машини, їздячи по нічному Києву з водієм. Однак під час зйомок не вдалося уникнути аварійної ситуації і співачка ледь не розбила машину.
Нагадаємо, Злата Огневич влаштувала повітряне шоу, переплюнувши саму Волочкову
А ще Politeka писала, що Осадча, Огневич, Tayanna та інші зірки вразили новими образами
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич в непристойній позі блиснула формами перед жаркими подружками