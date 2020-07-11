Відома українська співачка Злата Огневич показала ніжний образ і розповіла про свою філософію

На фото Злата позує в білій мереживній білизні, яке практично не прикрив груди. Волосся Огневич залишила розпущеним, а сама ніжилася серед диму. Образ вийшов максимально гарячим і спокусливим, завдяки яким можна оцінити пишні груди красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жіноча сила в прийнятті себе і любові до кожної самій маленькій клітці. Знати, що ти унікальна і неповторна. Жити, нікому цього не доводячи. Все, що навколо, це гонка хто швидше до фінішу, а відчуття, з якими ти прокидаєшся і засинаєш. Спасибі за пісню "Богиня", яка стала маніфестом людей", - написала Огневич.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ого", "Вау, дуже красива", "груди красиві, і білизна нічого так", "Дуже гарно", "Ух, як гаряче, просто бомба".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала, як надходить з невірними чоловіками.

Заради своєї ролі Злата навчилася водити авто. За словами артистки, вона звикала до машини, їздячи по нічному Києву з водієм. Однак під час зйомок не вдалося уникнути аварійної ситуації і співачка ледь не розбила машину.

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