Екатерина Осадчая показала смелый образ и покрасовалась с другими звездами

На фото Осадчая позировала в сиреневом платье с огромным декольте. Красотка решила не надевать лифчик, а образ дополнила милой шляпкой. Рядом с ней стояла певица Таянна в штанах с ремнем и блузке. На другом фото уже показала себя Огневич, которая была в пиджаке и штанах, а образ дополнила белым топом. Глядя на фото сложно выбрать среди девушек, но лучше сразу обеих. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту девушек.

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала летний образ и поздравила всех украинцев.

На фото Осадчая показывает себя в бело-голубом платье с приличным декольте и без белья.

Сообщалось, что украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов показали, чем занимаются на карантине.

На фото шоумен Юрий Горбунов позирует в белой футболке и черных шортах, встав на розовый коврик. Артист сложил руки на бедрах и улыбался в камеру.

Напомним, Катя Осадчая подразнила роскошным платьем на вечеринке, Билык не сдержалась

А еще Politeka писала, что дерзкая Осадчая напугала видом с черными глазами, сеть кипит

Также Politeka сообщала, что в сети показали семью Дана Балана, Кароль просто светится от счастья



