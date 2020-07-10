"Ви не залишитеся голодними"

44-річна українська співачка Наталя Могилевська здивувала відвертим образом, заінтригувавши публіку цікавою загадкою

Як передає Politeka.net, співачка опублікувала перший тизер свого нового кліпу на пісню "Білий літак" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Наталія з'явилася в мега короткій сукні ніжного блакитного відтінку з "пухнастою" текстурою.

В якийсь момент Могилевська млосно вляглася на підлогу, блиснувши оголеними ніжками, і заклично нахилилася вперед.

"Ловіть перший тізер! ✈️ Я обіцяла, що ви не залишитесь голодними 💋#БелыйСамолет Хто вгадав, звідки ця музика і знайомі завитки на буквах?

Пишіть, хто дізнався! :))) Ps. Першим трьом здогодавшимся - подарунок 🎁 і трьом рандомним щасливчикам - ексклюзивний мерч", - повідомила артистка.

Користувачі, треба віддати їм належне, відразу ж відгадали мелодію, яка звучить на перших секундах тізера - з америанского серіалу 80-х - початку 90-х "Санта-Барбара". Прихильники кинулися обговорювати побачене:

"Оооо!!! Санта Барбара!!!! А там всі головні героїні-блондинки👩🏼👱🏻‍♀️👩‍🦳 прям ностальгія 👍🏼"

"Кому за 30, ті точно знають😂😂😂"

"Ох як круто))👏👏👏"

"Це Санта Барбара??? Про моє дитинство!!!"

"Ай да Наташка.. 🔥"

"З нетерпінням чекаю на цей шедевр.Завжди ♥️"

"А Наталя в ролі Іден" - "яка з неї Іден?😀😂Джина Кепвелл!"

Раніше ми повідомляли, Могилевська здивувала відео, на якому постала в оточенні чоловіків, примовляючи «Ой, що ми задумали…».

«Вау, дуже гарний вигляд», «Варто жінці змінити колір волосся - зовсім інша, тільки голос той же», «Наташа, як Вам йде цей колір», «супер клас», «вау, боже», — коментували шанувальники.

Нагадаємо, що Могилевська забула про білизну і показала красу в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

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