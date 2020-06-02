Белый цвет певице очень к лицу

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила смелым выбором наряда для выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Любимые моменты…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Могилевская позирует во время выступления. Как можно заметить, звезда надела хала поверх нижнего белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Неимоверная», «огонь!», «Прекрасная 😍 Белый цвет очень к лицу», «Стала другой сексуальной нежной», «шикарная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 44-летняя Могилевская порадовала фанатов яркой выходкой в эфире шоу "Світське життя" с Екатериной Осадчей.

Артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых рассказала и показала, как проводила время на карантине.

Так, Могилевская появилась в студии в стильном брючном костюме белого цвета. Пиджак певица надела поверх лифчика горчичного оттенка. Красотка без тени смущения блистала бельем, наоборот, всячески подчеркивая упругие формы.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.