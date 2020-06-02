Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила смелым выбором наряда для выступления
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Любимые моменты…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Могилевская позирует во время выступления. Как можно заметить, звезда надела хала поверх нижнего белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Неимоверная», «огонь!», «Прекрасная 😍 Белый цвет очень к лицу», «Стала другой сексуальной нежной», «шикарная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 44-летняя Могилевская порадовала фанатов яркой выходкой в эфире шоу "Світське життя" с Екатериной Осадчей.
Артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых рассказала и показала, как проводила время на карантине.
Так, Могилевская появилась в студии в стильном брючном костюме белого цвета. Пиджак певица надела поверх лифчика горчичного оттенка. Красотка без тени смущения блистала бельем, наоборот, всячески подчеркивая упругие формы.
Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.
Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.