Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила смелым выбором наряда для выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Любимые моменты…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Могилевская позирует во время выступления. Как можно заметить, звезда надела хала поверх нижнего белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

Популярные статьи сейчас

Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь

"Холостяк" Макс Михайлюк признался, с кем всё время сравнивал Дашу Ульянову: "после первого свидания..."

Кошевой из "Квартал 95" напугал внешним видом рядом с женой: "Зарабатывает такие деньги и не может..."

Волочкова без штанов переступила черту, показав срамные места: "Никакие антисептики не помогут"
Показать еще

«Неимоверная», «огонь!», «Прекрасная 😍 Белый цвет очень к лицу», «Стала другой сексуальной нежной», «шикарная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 44-летняя Могилевская порадовала фанатов яркой выходкой в эфире шоу "Світське життя" с  Екатериной Осадчей.

Артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых рассказала и показала, как проводила время на карантине.

Так, Могилевская появилась в студии в стильном брючном костюме белого цвета. Пиджак певица надела поверх лифчика горчичного оттенка. Красотка без тени смущения блистала бельем, наоборот, всячески подчеркивая упругие формы.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.