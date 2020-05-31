44-летняя украинская певица Наталья Могилевская порадовала фанатов яркой выходкой в эфире шоу "Світське життя" с Екатериной Осадчей

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых рассказала и показала, как проводила время на карантине (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Могилевская появилась в студии в стильном брючном костюме белого цвета. Пиджак певица надела поверх лифчика горчичного оттенка. Красотка без тени смущения блистала бельем, наоборот, всячески подчеркивая упругие формы.

Наталья показала Осадчей, как проводила свои карантинные будни: со шваброй, половником и лейкой. В частности, певица пустилась в пляс со шваброй, вертела ее и поглаживала.

"Я не знала, что швабра может быть Владом Ямой", - метко заметила Осадчая, ведь певица в своем время принимала участие в "Танцях з зірками", и ее партнером был как раз Яма.

"Да, и она тоже лысенькая", - ответила ей Могилевская.

"Спасибо «Світське життя» за премьеру! Катя, мы прекрасно провели время! Твоя передача роскошное место для премьеры интеллигентного лакшери проекта, который украсит светский раут, свидание и летние вечера... Спасибо, я люблю Вас! Это очень красиво", - сообщила Наталья.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив тысячи лайков за полчаса.

"Вауууууу 😍😍😍😍это просто шикарно !!! Очень нравится джазовая обработка !!! браво👍🏻🤩"

"Наташа, вы человек - позитив !!! Балуйте нас почаще своми песнями.Ждем новых хитов 💓"

"Дуже круто!!!😍"

Ранее мы сообщали, Могилевскую застукали с неизвестным мужчиной в Египте. Наталья предстала в откровенном наряде: на ней была прозрачная кофточка-"сеточка", сквозь которую виден пышный бюст в черном лифчике.

Когда Могилевская заметила, что попала на камеру, то возмущенно воскликнула: "Эй ты че снимаешь?", но затем быстро оттаяла и подозвала оператора, чтобы показать, что же именно такого интересного они там с напарником делают.

"Мы монтируем концерт "Весна", который был 5 марта во дворце "Украина" в Киеве", - сообщила зрителям Наталья.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.