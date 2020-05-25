Украинская певица Наталья Могилевская посмеялась над собой, показавшись в образе медработника

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала забавный снимок на своей странице в Instagram.

Исполнительница отреагировала на коллаж, который сделал один из ее поклонников. На фото Наталья Могилевская стоит в белом пиджаке на голое тело и жестом закрывает один глаз ладонью. На певице нет нижнего белья, поэтому можно разглядеть бюст. Рядом авторы мема разместили таблицу с буквами для проверки зрения.

Стоит отметить, что Наталья Могилевская действительно очень похожа на врача или меедсестру в больничном халате, а зрение у окулиста проверяют, закрывая глаз рукой. В таком образе ей в самый раз говорить: "Кто следующий на осмотр?". Артистка и сама заметила интересное сходство, о чем написала в описании:

"Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутой мем! У кого еще есть идеи? Выкладывайте свои работы, отмечайте меня и ставьте тег #могилевскаямем Лучшие работы буду публиковать в стори.

P.S. Уже на днях ждите от меня сюрприз! Как думаете какой?".

Пользователи социальной сети не остались равнодушными к словам кумира и оставили много смешных комментариев:

"Классс,и на любимую певицу полюбоваться можно😍и зрение проверить😀"; "овая песня: Наталья Могилевская - ШБ"; "Вы прекрасна. Люблю Вас и Ваше творчество💗💖💖❤️❤️"; "Наталия, вы такая классная!"; "Это прекрасно!😂🔥".

Напомним, Могилевская наплевала на возраст и показала грудь в экстремальном вырезе: "Женщина должна...".

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.