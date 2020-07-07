Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула идеальной фигурой в окружении мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Рабочая неделя в самом разгаре. Готовим для вас грандиозную работу. Видео, концертную постановку ну и, конечно же, песню…» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует в окружении мужчин, приговаривая «Ой, что мы задумали…».

«Вау, очень красивый вид», «Стоит женщине сменить цвет волос и - совсем другая , только голос тот же», «Наташа, как Вам идет этот цвет», «супер класс», «вау, боже», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, исполнительница Наташа Могилевская поразила нереальной красотой после смены имиджа.

Звезда назвала свои действия манифестом, на который она пошла ради всех женщин. Она обратилась к представительницам прекрасного пола с призывом не бояться "перевернуть страницу" и начать все с чистого листа.

На кадрах Могилевская позирует в элегантном наряде, демонстрируя нереальную красоту после того, как она перекрасилась в блондинку. Наряд певицы максимально подчеркивает ее фигуристые объемы.

Напомним, что Могилевская забыла о белье и показала прелести в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст в "бездонном" декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.