Рабочая неделя в самом разгаре. ⠀ Готовим для вас грандиозную работу. Видео, концертную постановку ну и конечно же песню #белыйсамолет ⠀ Ждёте? Угадаете когда премьера? #ясядувбелыйсамолет #премьера #июль