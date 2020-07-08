Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, записав цікаве звернення до підписників

Сергій Глушко з'явився на відео в кофті на блискавці, пише Politela.net. Артист розпустив своє довге кучеряве волосся і, дивлячись у камеру, записав звернення до підписників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Як виявилося, через тиждень артист запрошує всіх бажаючих на вечірку в один із закладів. Варто відзначити, що Глушко ручається виконати пісні в караоке.

Тарзан пообіцяв всім, хто прийшов гарного настрою.

"Ну, що Красунечкиі Красунчики 🤗 Готові ?!🤪 Вимикаємо телефони 📲⛔️😁 Включаємо Емоції ✨✨✨і Драйв 💥", - підписав відео Сергій.

Сподіваємося, Наташа Корольова не оскаженіє після такого гарячого звернення до підписниць.

За три години пост зібрав понад 3000 переглядів і багато коментарів.

"Щастя вам з Наташею 💞💞💞💞💞і з днем сім'ї, любові і вірності ♥️♥️♥️", "Щастя вам з Наташею❤️❤️", "З великим задоволенням приєдналася б до вас ❤️", "Крутенький Серьога. Голос супер. Ви з Наташею і Архипом - красені", "В ресторан несемо все своє? 👏", "Як круто😉👍", "Я вас обожнюю", "Хочуууууу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тарзан показав, як рятується від спеки. На фото Сергій Глушко був зовсім без одягу, ніжачись у воді, яка була набрана в надувний басейн.

Артист демонстрував ідеальні груди, а сам закинув голову і заплющив очі від задоволення. Глушко був на фото так, щоб нічого не було видно нижче пояса.

"Кайф. Всім чудового дня", - написав Тарзан.

Фото справило фурор в мережі, коментатори засипали артиста компліментами.

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