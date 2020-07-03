47-летняя российская певица Наташа Королева вместе с 50-летним супругом, стриптизером Тарзаном "протроллили" повышение выплат

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с Тарзаном и кучей подружек (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Королева нарядилась в черное мини-платье в белый горошек, дополнив свой лук ярко-красными колготками и туфлями на среднем каблуке. Более того, из платья выглядывали лямки красного лифчика. Волосы певица собрала наверх и нанесла яркий макияж. Подружки, к слову, также принарядились.

Сначала девчонки картинно стоят, а сзади к ним подбирается Тарзан в облегающем спортивном костюме алого цвета. Затем врубается музыка и все пускаются в неистовый пляс. Тарзану не удалось затмить красоток и он, в итоге, сдался и просто стоял со стаканчиком и бутербродом в руках.

"Когда узнали с девчонками, что повысили пенсию", - гласит надпись прямо на кадрах.

"Скоро очень смешное видео!!! Танцевальный Лав Стори челлендж!", - сообщила Королева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Поклонники уверили артистку, что ей еще рано думать о пенсии.

"Оххх какие! Телочки что надо!))"

"При чем здесь пенсия??? Этим девахам само возраст рожать... А вы им о пенсии..."

"Ни на одной сельской свадьбе так не танцуют"

"Ну такой молодой красотке думать о пенсии ещё слишком рано❤️"

"Глядя на таких пенсионерок хоть бы до 70 не продлили😂😂"

"Молодцы девочки-веселушки!!!✌"

"Зажгли, так зажгли..."

Ранее мы сообщали, выяснилось, что Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) промышляет не только стриптизом, но и караоке. Он устраивает закрытые караоке вечеринки, где люди могут насладиться вполне обычным застольем, песнями и водными развлечениями.

Напомним, что Королева ошарашила внешним видом, Тарзан не сдержался: "С каждым годом все больше...".

А еще Politeka сообщала, что Тарзан распахнул рубашку и устроил новое шоу со своим дружком: фото заинтриговало сеть.