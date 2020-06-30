Муж известной исполнительницы Наташи Королевой Сергей Глушко, который прославился как Тарзан, поразил выходкой без супруги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как же мы Вам всем рады, друзья🤪», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Глушко позирует в черном наряде и со шляпой на голове. В руках он держит алкоголь, а в другой – микрофон. Он произносит речь для всех, кто вместе с ним на застолье.

«Прекрасного настроения вам Сергей и хорошего отдыха», «а ему лишь бы погулять. На работу иди!», «Всегда говорю, был бы известным артистом, хотел бы дружить с Королёвой,.так шоб забухать в компании, с ней реально всегда весело», «хорошее застолье», - пишут пользователи сети.

Как сообщалось ранее, муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, поиграл мускулами перед зеркалом.

Артист опубликовал фото, представ в облегающей серой безрукавке. Тарзан выставил напоказ свои накаченные руки, одну из которых украшал черный браслет.

Муж Королевой также был в серых шортах, серой шляпкой и в стильных очках.

В таком виде Глушко позировал в лифте, наведя на зеркало камеру. Артист улыбался и выглядел довольным жизнью.

"Перспектива - крутая штука )😁😄 Всем добренького!", - подписал фото Тарзан.

Напомним, сын Королевой и Тарзана устроил грандиозный переполох, кадры.

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