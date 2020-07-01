Российская певица Наташа Королева проанонсировала авторский проект своего мужа Тарзана

Как передает Politeka.net, видео анонса мероприятия она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тарзан на своей странице в соцсетях тоже рассказал о проекте. Выяснилось, что Сергей Глушко промышляет не только стриптизом, но и караоке. Он устраивает закрытые караоке вечеринки, где люди могут насладиться вполне обычным застольем, песнями и водными развлечениями.

«Tarzan Party на Закате…17 июля Встреча Друзей. В живописном посёлке бизнес-класса Крекшино...Количество гостей строго ограничено…Вход по спискам», - подписано видео.

Судя по описанию, вход на мероприятие, которое будет проводить Тарзан, будет платным. Желающие должны бронировать место на вечеринке. По видео с праздника видно, что проходит он достаточно весело и по-простому. Видимо, для Тарзана, который так и не стал певцом, это своеобразная отдушина. Да и хороший заработок. Особенно, после карантина, когда все артисты переживали нелегкие времена.

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#Repost @tarzankaraoke with @make_repost ・・・ 🔥Tarzan Party🔥на Закате🔥 by @tarzan___official Сергей Глушко💫 . 17 июля Встреча Друзей🤩 В живописном , посёлке бизнес-класса «Крекшино» 20 км от МКАД Роскошная Терраса у Воды☀️🌊 В невероятно красивом, уютном, вкусном ресторане авторской кухни «Все своё» 🥂 @rest_vse_svoe ✨Пикник -Фуршет 🍇🍓🍸 ✨Танцуем 💃🏻🕺🏼на Закате 🌅 ✨И конечно поем🎤 🎶любимые песни 🤩 ☝️Количество гостей☝️строго ограничено Бронь заблаговременно обязательна Вход по спискам Успей быть гостем события🎉 +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Всегда Ваши🤟🎤😎@tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #тарзанparty #stageandsong #stageandsongproduction #караоке#конкурскараоке #незабуду #райтамгдеты #караокевип #лучшийкараоке ##караокемосквы #karaoke #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020

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Repost @tarzankaraoke by @media.repost: Tarzan Karaoke Party 🎉 by @tarzan___official Сергей Глушко ✨ Как же мы Вам всем рады,друзья🤪 #встреча #близко 😉🎶 Всегда ваши 🤩🎤🤟 @tarzankaraoke #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #встречадрузей #тарзанparty #dreamteam #тарзансупер #stageandsong #stageandsongproduction #караоке#конкурскараоке #караокевип #party #лучшийкараоке #караокемосквы #tarzanbattle #karaoke #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020 #музыкажизнь

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Ранее мы писали, что 50-летний Тарзан вместе с Королевой приняли участие в шоу «Где логика?». Соперниками звездной парочки стала не менее скандальная пара - певица Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым.

Напомним, что Королева ошарашила внешним видом, Тарзан не сдержался: "С каждым годом все больше...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан решил повеселиться без Королевой, кадры застолья: «А ему лишь бы…».

А еще Politeka сообщала, что Тарзан распахнул рубашку и устроил новое шоу со своим дружком: фото заинтриговало сеть.