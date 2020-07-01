Российская певица Наташа Королева проанонсировала авторский проект своего мужа Тарзана

Как передает Politeka.net, видео анонса мероприятия она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тарзан на своей странице в соцсетях тоже рассказал о проекте. Выяснилось, что Сергей Глушко промышляет не только стриптизом, но и караоке. Он устраивает закрытые караоке вечеринки, где люди могут насладиться вполне обычным застольем, песнями и водными развлечениями.

«Tarzan Party на Закате…17 июля Встреча Друзей. В живописном посёлке бизнес-класса Крекшино...Количество гостей строго ограничено…Вход по спискам», - подписано видео.

Судя по описанию, вход на мероприятие, которое будет проводить Тарзан, будет платным. Желающие должны бронировать место на вечеринке. По видео с праздника видно, что проходит он достаточно весело и по-простому. Видимо, для Тарзана, который так и не стал певцом, это своеобразная отдушина. Да и хороший заработок. Особенно, после карантина, когда все артисты переживали нелегкие времена.

Ранее мы писали, что 50-летний Тарзан вместе с Королевой приняли участие в шоу «Где логика?». Соперниками звездной парочки стала не менее скандальная пара - певица Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым.

Напомним, что Королева ошарашила внешним видом, Тарзан не сдержался: "С каждым годом все больше...".

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