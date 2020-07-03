Российский шоумен и стриптизер Тарзан, который больше 17 лет живет с Наташей Королевой, показал, как проходила их роспись в ЗАГСе

Как передает Politeka.net, видео со свадебной церемонии он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На архивном видео запечатлен момент, когда артисты подписывают свидетельство о браке. Королева одета в роскошное свадебное платье с большим декольте. Видно, что у артистки очень впечатляющие формы. Она подписывает документы и передает ручку Тарзану. Тот, в свою очередь, замялся и начал тянуть время.

Тарзан начал шутить и делать вид, как-будто не хочет подписывать документ, на что Королева, улыбаясь, показала ему кулак. В зале раздался смех. После Тарзан продолжил кривляться, а Наташа взяла в руки свадебный букет и хотела его шутя ударить. В итоге артист все же поставил подпись, звезд объявили мужем и женой.

«Голосуем за поправки в семейном положении», - подписал видео Тарзан.

За три часа видео посмотрели больше 25 тысяч раз. В комментариях паре оставили множество приятных слов и поздравлений.

«Ой, забавно! Тарзан не хотел жениться! Но любовь заставила принять оковы брака)) Вы классные, счастья!», «просто классно!», «Какие красивые и веселые», «Какие вы милые и счастливые!», «Такие прикольные, как школьники. Восхищаюсь вашей семьей», «Очень милое видео», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзан распахнул рубашку и устроил новое шоу со своим дружком: фото заинтриговало сеть.

Как сообщала Politeka, Королева и Тарзан пустились во все тяжкие, забыв о возрасте: "Пенсию повысили", кадры разгула.

Также Politeka писала, что Наташа Королева показала, кем подрабатывает Тарзан после карантина, кадры облетели сеть: «Вход по спискам».