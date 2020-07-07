Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула ідеальною фігурою в оточенні чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Робочий тиждень в самому розпалі. Готуємо для вас грандіозну роботу. Відео, концертну постановку ну і, звичайно ж, пісню…» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує в оточенні чоловіків, примовляючи «Ой, що ми задумали…».

«Вау, дуже гарний вигляд», «Варто жінці змінити колір волосся - зовсім інша, тільки голос той же», «Наташа, як Вам йде цей колір», «супер клас», «вау, боже», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Наталя Могилевська блиснула нереальною красою після зміни іміджу.

«…це маніфест для вас, мої улюблені жінки! Ніколи не бійтеся перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує вже з білим волоссям і красивому вбранні, який максимально підкреслює її підтягнуту фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

А ще Politeka писала, що Могилевська засвітила бюст екстремально глибокому декольте, несподівані кадри: «Неймовірна!».

Також Politeka повідомляла, що Могилевська в ліфчику пустилася танцювати зі шваброю, представляючи Влада Яму: "Теж лысенькая", відео.