Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как отдыхает на пляже в свободное время

Несмотря на то, что Эмили является востребованной моделью, она успевает также много времени проводить на пляже. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках и весьма провокационном виде. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые, сообщает Politeka.net.

В этот раз модель в черном купальнике с невероятным декольте восхитила видом. Эмили показала, как лежит на пляже боком к объективу без макияжа и прикрыв частично лицо панамкой с леопардовым принтом. Поклонники сразу же обратили внимание на жаркий кадр:

«Вы идете в крайности, когда вы хвастаетесь своим телом BABEE», «Ты выглядишь как Кендалл Дженнер», «О, боже, это моя нью-йоркская шляпа @ rachiemclean83 😂», «У меня есть золото, но серебро на мне выглядит лучше❤️❤️», «Вы так взволнованы и ...», «Кукла», «Где вы купили эту шляпу ??», «Привет красотка», «Я посмотрел на тебя на этом пляже».

Отметим, Эмили является востребованной моделью, поэтому каждый раз она старается делиться в социальной сети Инстаграм на своей странице новыми кадрами. Девушка меняет имидж также не редко. однако прическа и любовь Эмили позировать топлес остаются неизменными.

На одном из летних кадров девушка повеселилась в одном бирюзовом бикини и прикрыла ладонью грудь, чтобы не показать лишнего. Несмотря на то, что Эмили снимается без белья, она также не любит оголяться полностью.

Фанаты ожидаемо отреагировали:

«идеальные формочки🔥🔥🔥», «какие сладкие места», «Вот молодчинка, знает, как соблазнять», «Your so so weird and stupid», «такая замечательная дамочка», «Любовь в каждом взгляде», «Ты такая лапочка-кошка🔥🔥», «Совсем дерзкая стала, никакого стыда😋 💜», «Поцелованная солнцем» «Совершенная дама, смотритей ей в глаза!😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

