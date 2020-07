Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як відпочиває на пляжі у вільний час

Незважаючи на те, що Емілі є затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити на пляжі. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках і вельми провокаційному вигляді. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті, повідомляє Politeka.net.

На цей раз модель в чорному купальнику з неймовірним декольте захопила виглядом. Емілі показала, як лежить на пляжі боком до об'єктиву без макіяжу і прикривши частково особа панамкой з леопардовим принтом. Прихильники відразу ж звернули увагу на спекотний кадр:

«Ви йдете в крайнощі, коли ви хвалитесь своїм тілом BABEE», «Ти виглядаєш як Кендалл Дженнер», «О, боже, це моя нью-йоркська капелюх @ rachiemclean83 😂», «У мене є золото, а срібло на мені виглядає краще❤️❤️», «Ви так схвильовані і ...», «Лялька», «Де ви купили цю капелюх ??», «Привіт красуня», «Я подивився на тебе на цьому пляжі».

Зазначимо, Емілі є затребуваною моделлю, тому кожен раз вона намагається ділитися в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці новими кадрами. Дівчина змінює імідж також не рідко. проте зачіска і любов Емілі позувати топлес залишаються незмінними.

На одному з літніх кадрів дівчина повеселилася в одному бірюзовому бікіні і прикрила долонею груди, щоб не показати зайвого. Незважаючи на те, що Емілі знімається без білизни, вона також не любить оголюватися повністю.

Фанати очікувано відреагували:

«ідеальні форми🔥🔥🔥», «які солодкі місця», «От молодчинка, знає, як спокушати», «Your so so weird and stupid», «така чудова жіночка», «Любов в кожному погляді», «Ти така лапочка-кішка🔥🔥», «Зовсім стала зухвала, ніякого сорому😋 💜», «Поцелованная сонцем» «Досконала дама, смотритей їй в очі!😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковски приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

Також Politeka писала, що Ратаковски роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі