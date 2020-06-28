Известный бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал смелый образ и рассказал о новом шоу

На фото Тарзан позирует в черной рубашке, очках и шляпе. Рубашку Глушко решил расстегнуть, улыбаясь на камеру и обнимаясь с неизвестным человеком, который был в джинсах и футболке в сеточку. Мужчины позировали на летней площадке на фоне деревьев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Стартовал новый формат нашего проекта @tarzankaraoke с нереально крутой караоке-вечеринки", - написал Тарзан.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Наиграно, может прислать 50 рублей на вермишель?", "Люблю, круто", "Бомба".

Ранее мы сообщали, что 50-летний супруг российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко похвастался участием в интеллектуальной телевикторине «Где логика?».

Компанию стриптизеру Тарзану на съемочной площадке составила супруга, а их соперниками стали телеведущая и певица Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым.

Сообщалось, что известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко показал себя и рассказал о важной проблеме.

На кадрах Тарзан сидит перед камерой в зеленом махровом халате, который не прикрыл тело красавца. Волосы у Сергея в этот раз были распущены, а образ Глушко дополнил большой серьгой в ухе.

Напомним, Тарзан стал дедушкой и пустился в пляс перед Королевой, видео

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